Vibo Valentia Angelo Palamara ricorda il padre Giovanni | Certi legami vanno oltre

Vibo Valentia piange e celebrano insieme il ricordo di Giovanni Palamara, figura iconica della città. Angelo Palamara, con parole piene di dolcezza e gratitudine, ha ricordato pubblicamente il padre scomparso, sottolineando come certi legami vadano oltre il tempo e la memoria. In occasione del compleanno e dell’onomastico di Giovanni, il messaggio di Angelo diventa un gesto di affetto che rinsalda il legame tra passato e presente, tra cuore e comunità. Un omaggio sincero e senza tempo.

Un pensiero dolce e commosso, intriso di gratitudine e memoria, quello che Angelo Palamara ha dedicato pubblicamente al padre Giovanni, figura storica di Vibo Valentia, scomparso da alcuni anni ma ancora fortemente presente nel cuore del figlio e della comunità. In un messaggio diffuso in occasione del compleanno e dell’onomastico del padre, Angelo ha voluto rendere omaggio a un legame che – come ha scritto – “va oltre”. «Il mio pensiero – si legge – va a chi non posso rivedere più; a chi ho voluto e voglio bene. A chi mi protegge da lassù, a chi mi viene in mente quando guardo il cielo». Parole semplici ma dense di significato, che raccontano non solo un affetto profondo, ma anche la consapevolezza di un’eredità morale e affettiva che nessuno potrà mai cancellare: «Il mio pensiero va a chi in me ha lasciato qualcosa che niente e mai nessuno potrà cancellare». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Angelo Palamara ricorda il padre Giovanni: “Certi legami vanno oltre”

