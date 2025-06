Viaggio tra storia sapori e natura | il 28 giugno l’escursione di Ruando Experience

Scopri un mondo di storia, sapori e natura con Ruando Experience il 28 giugno! Prepara i tuoi sensi per un viaggio indimenticabile lungo il "Percorso de lu Tavernaro", un percorso tra antiche vie, racconti contadini e profumi di vino, immerso nel cuore del Tratturo. Un'occasione unica per rivivere le tradizioni e assaporare l’autenticità di un territorio straordinario. Non perderti questa esperienza che unisce passato e presente in un’escursione coinvolgente e suggestiva!

Un tuffo nel passato tra antiche vie, racconti contadini e profumi di vino attende gli escursionisti sabato 28 giugno con “Percorso de lu tavernaro”, evento esperienziale firmato Ruando Experience. I partecipanti percorreranno uno dei tratti piĂą suggestivi del Tratturo, antica via della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Viaggio tra storia, sapori e natura: il 28 giugno l’escursione di Ruando Experience

