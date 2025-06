Viaggio di nozze finisce in tragedia morto lo sposo | Un fulmine caduto proprio lì

Un tragico fulmine ha spezzato il sogno di una luna di miele, lasciando sgomento tra amici e familiari. Durante un romantico viaggio a New Smyrna Beach, Jake Rosencranz, appena sposato, è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in acqua. Nonostante i soccorsi tempestivi, le sue condizioni sono apparse subito critiche. La tragedia ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e spietata.

Un romantico viaggio di nozze si è trasformato in una tragedia per un ventinovenne. Venerdì 20 giugno, il giovane originario del Colorado si trovava a New Smyrna Beach, in Florida, quando è stato colpito da un fulmine mentre si trovava in acqua, a pochi passi dalla riva. Jake Rosencranz, che era in vacanza per celebrare la sua luna di miele, è stato immediatamente soccorso, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Secondo quanto riportato dalla direttrice della sicurezza delle spiagge della contea di Volusia, Tammy Malphurs, i bagnini hanno risposto tempestivamente all’emergenza, praticando la rianimazione cardiopolmonare sul giovane poco prima delle 12:30. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

