Viaggiava con la ex ma non poteva avvicinarsi a lei scoperto e arrestato

Durante un normale controllo, la tranquilla giornata dei carabinieri di Aurisina si è trasformata in una svolta inaspettata. Due cittadini rumeni residenti a Verona, ex conviventi, sono stati fermati mentre viaggiavano insieme, nascondendo un passato complicato. La scoperta ha portato all'arresto del 38enne, ancora soggetto a un divieto che gli impediva di avvicinarsi alla ex compagna. Una vicenda che dimostra quanto il rispetto delle regole sia fondamentale per la sicurezza di tutti.

Durante i controlli effettuati lo scorso fine settimana dai carabinieri triestini di Aurisina, sono stati fermati due cittadini rumeni residenti a Verona, ex conviventi che viaggiavano insieme. Come riportato su TriestePrima, l'uomo nel veicolo è un 38enne su cui gravava ancora il divieto di.

