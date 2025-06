Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 20 | 25

Benvenuti a questa edizione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato a tenervi aggiornati sulle condizioni del traffico nel Lazio. Oggi, alle ore 20:25 del 24 giugno 2025, vi forniremo le ultime notizie sullo stato delle principali arterie romane, dalla A1 Firenze-Roma alla GRA, per aiutarvi a pianificare al meglio i vostri spostamenti e ridurre i disagi. Restate con noi per tutte le novità in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla A1 Firenze Roma risolto incidente tra Ponzano Romano il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma il traffico è regolare andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna così a tratti per traffico intenso tra Bufalotta e Prenestina in carreggiata esterna cosa tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana andiamo sulla turbano della A24 Roma Teramo chiuso il video per la tangenziale est verso il centro per un incidente avvenuto in tangenziale direzione Salaria ci spostiamo sulla Pontina permangono forti disagi per incidente avvenuto in precedenza code tra via Laurentina & via Vallelata verso Latina in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa doppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano E mo Catalano Inoltre sono previste coste con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo che sono servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto dettagli su info mobilita.

