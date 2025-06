Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 19 | 40

Se pianifichi il tuo viaggio nella regione Lazio, è fondamentale conoscere le ultime novità sulla viabilità. La redazione di Astral Infomobilità aggiorna costantemente sulle condizioni del traffico, segnalando code e rallentamenti su arterie principali come l'A1 Firenze-Roma, il Raccordo Anulare e la Cassia Veientana. Restare informati ti permette di scegliere il percorso più rapido e evitare disagi. Ecco cosa devi sapere per muoverti senza stress oggi, 24 giugno 2025, alle ore 19:40.

Astral infomobilità di nuovo mentovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura sulla A1 Firenze Roma segnaliamo gente che causa code tra Ponzano Romano il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra bufalotto e Prenestina Poi tra Laurentina e Boccea anche la Cassia Veientana installare in carreggiata esterna Così attratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana Poi tra Prenestina Tiburtina sull'altra turbano della Roma Teramo code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro che senso opposto Si procede a rilento da Fiorentina Tor Cervara verso raccordo anulare disagi sulla puntina per un incidente code tra via dei rutuli e via Vallelata verso Latina Cambiamo argomento sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea aerea nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi bus sostitutivi viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano Inoltre sono previste corse con bus verso le stazioni di Stimigliano e Monterotondo che sono servita dalla ferrovia fl1 Orte Roma vicino aeroporto dettagli su infomobilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it