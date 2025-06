Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 18 | 10

Benvenuti alla nostra rassegna di aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Oggi, alle ore 18:10 del 24 giugno 2025, Astral Infomobilità segnala diversi eventi che interessano le principali arterie, tra cui un incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone e un altro tra Anagni e Colleferro, con il traffico attualmente sotto controllo. Rimanete con noi per gli ultimi aggiornamenti e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura incidente in A1 sulla direttrice Romana tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni di traffico restiamo in A1 risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra Anagni e Colleferro ora il traffico è regolare verso Roma un altro incidente con svolta sulla tratto Urbano della Roma Teramo è la causa delle code tra Portonaccio e Fiorentini direzione raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code ma per traffico tra Bufalotta e Prenestina più avanti code sempre per traffico intenso tra Laurentina Roma Fiumicino e a seguire tra Cassia Veientana e Salaria in carreggiata esterna cosa tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana pagina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 18:10

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, nasce il portale “LAZIO STREET ART” Regione Lazio #regionelazio #laziostreetart #giornaleinfocastelliromani Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”.