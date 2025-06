Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 17 | 25

Ben trovati da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato all’aggiornamento sul traffico. Oggi, 24 giugno 2025 alle 17:25, si segnalano alcune situazioni sulla viabilità romana e laziale: un incidente sulla A1 tra Anagni e Colleferro è stato risolto, garantendo un traffico regolare verso Roma. Rimani con noi per le ultime notizie e aggiornamenti in tempo reale per garantirti un viaggio sicuro e senza stress.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un'apertura incidente in A1 sulla direttrice Romana tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni di traffico restiamo in A1 risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra Anagni e Colleferro ora il traffico è regolare verso Roma un altro incidente con svolta sulla tratto Urbano della Roma Teramo è la causa delle code tra Portonaccio e Fiorentini direzione raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono code ma per traffico tra Bufalotta e Prenestina più avanti code sempre per traffico intenso tra Laurentina Roma Fiumicino e a seguire tra Cassia Veientana e Salaria in carreggiata esterna cosa tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

