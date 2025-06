Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 15 | 25

Se pianifichi un viaggio nella regione Lazio il 24 giugno 2025 alle ore 15:25, è importante conoscere le ultime notizie sulla viabilità. Astral Infomobilità segnala un incidente sull'A1 tra Orte e Firenze che causa code nelle due direzioni, e traffico rallentato tra Prenestina e Roma Sud. Rimanere aggiornati ti permette di scegliere percorsi alternativi e arrivare a destinazione senza stress.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla Firenze Siamo all'uscita di Orte code nelle due direzioni ci sentiamo sul Raccordo Anulare in interna un incidente causa code tra l'uscita in momentanea Prenestina in esterna Si procede a rilento ma per traffico dalla Pontina alla diramazione Roma Sud sull'altra turbano della Roma Teramo si rallenta da Fiorentina il raccordo anulare in uscita gli eventi nella capitale la stagione estiva dei concerti al Circo Massimo sul fronte della viabilità oggi a partire dalle 17 è prevista la chiusura al traffico di via dei Cerchi dalle 20 le chiusure si estendono su via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca via dell'Ara massima di Ercole deviazioni per le linee bus di zone Inoltre dalle 22 su richiesta delle autorità chiusa la stazione Circo Massimo della linea B della metropolitana in alternativa è possibile utilizzare le stazioni Colosseo è piramide e fino al trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Roma Napoli risolto il guasto alla linea elettrica nei pressi di Anagni sono in precedenza rallentate o in graduale ripresa i treni coinvolti hanno subito ritardi fino a 60 minuti circa da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio