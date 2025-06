Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 13 | 25

Se state pianificando un viaggio nella regione Lazio, è importante conoscere le ultime novità sulla viabilità. La redazione di Astral Infomobilità segnala che, a causa di lavori di risanamento sulla statale Umbro-Laziale, è stata istituita la chiusura del raccordo Dino tra A1 Firenze Roma e l’intersezione con la strada umbro-laziale. Preparati a possibili incolonnamenti tra San Liberato e Orte in direzione Viterbo, così da poter pianificare al meglio il vostro percorso.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito sulla statale Umbro laziale per lavori di risanamento della pavimentazione stradale istituita la chiusura al traffico del raccordo Dino tra la A1 Firenze Roma svincolo Orte l'intersezione con la strada umbro-laziale al momento si segnalano incolonnamenti tra San Liberato Orte in direzione di Viterbo andiamo sul grande raccordo anulare carreggiata interna rallentamenti tra la diramazione sud e Appia in esterna Si procede a rilento Ardeatine Tuscolana per il trasporto ferroviario a causa di un guasto tecnico in prossimità di Anagni in direzione Roma ancora rallentata la circolazione della linea ad alta velocità Roma Napoli nel tratto intere di treni sono stati deviati su percorsi alternativi e possono maturare i ritardi fino a 60 minuti infine Cambiamo argomento a passiamo ai cantieri sulla A12 Roma Tarquinia per attività di ispezione e manutenzione del cavo da oggi è fino al 27 giugno fascia oraria 22 6 del mattino sarà chiuso lo svincolo di Torrimpietra in direzione di Roma in alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita di maccarese-fregene bene grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla sala di Astral infomobilità a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità