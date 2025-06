Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti agli aggiornamenti di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a rendere i vostri spostamenti più sicuri e informati. Oggi, vi segnaliamo code sulla A1 Firenze-Roma tra Attigliano e Orte e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare, sia in carreggiata interna che esterna. Restate con noi per tutte le novità sul traffico e pianificate al meglio il vostro viaggio verso Roma e oltre.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati con i nuovi aggiornamenti di Astral infomobilità servizio della regione Lazio abbiamo sempre sulla A1 Firenze Roma segnaliamo code tra Attigliano e Orte verso Roma ci spostiamo sul grande raccordo anulare carreggiata interna rallentamenti tra Casilina Appia mentre in esterna Si procede a rilento all'altezza della via del mare Andiamo sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova e il raccordo in direzione di quest'ultimo poi sulla via Nettunense ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza che c'è ancora coda all'altezza di via del Genio Civile In entrambi i sensi di marcia infine Cambiamo argomento e passiamo al trasporto ferroviario sulle linee fl7 fl8 fino al 6 luglio nelle fasce serali dal martedì al venerdì lavori di manutenzione programmata sulla linea Roma Napoli via Formia la circolazione ferroviaria di alcuni treni regionali delinea fl7 Roma Minturno fl8 Roma Nettuno subito a variazioni d'orario l'imitazione di programmazione di bus