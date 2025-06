Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 07 | 25

Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio che vi tiene aggiornati sulla viabilità della Regione Lazio. Al momento, si registrano rallentamenti e code sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare tra le uscite Cassa Aurelio e le aree circostanti, con ripercussioni anche sull’interno e sulla diramazione Roma Sud. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio la vostra giornata di traffico.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio circolazione al momento rallentata sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite casse Aurelio poi incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite Casilina Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud in entrata a seguire coda al Prenestina possiamo ci sul tratto Urbano della Roma Teramo segnalate coda tratti per traffico intenso tra il raccordo è la tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro si sta in coda sulla via Pontina a sud della Capitale tra Aprilia e Spinaceto mentre a nord della capitale e code sulla via Flaminia Salaria rispettivamente dal raccordo in direzione del centro bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla stazione di Astral infomobilità ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 07:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, nasce il portale “LAZIO STREET ART” Regione Lazio #regionelazio #laziostreetart #giornaleinfocastelliromani Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”.