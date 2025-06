Via S Bernardino il ponte sarà più largo

Lavori in corso sulla via S. Bernardino: con il raddoppio del ponte Sar224, due corsie verso Colognola miglioreranno la viabilità. A primavera, il passaggio a livello di via Moroni sarà sostituito da un sottopasso ciclopedonale, garantendo sicurezza e fluidità. Berlanda afferma: «Così il traffico potrà scorrere meglio». Un intervento strategico per risolvere le criticità e rendere la zona più vivibile.

