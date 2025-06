Via Luigi Cosenz sempre più dimenticata

Via Luigi Cosenzo, un cuore pulsante di trasformazioni urbanistiche, si trova ora in una crisi che richiede attenzione immediata. Residenti e lavoratori denunciano da tempo l’emergenza: odori nauseanti, rifiuti abbandonati e condizioni di degrado che minacciano la qualità della vita. È giunto il momento di ascoltare queste voci e agire concretamente per ridare dignità e sicurezza a questa strada dimenticata.

Via Luigi Cosenz, nel cuore di una zona in continua trasformazione urbana, è oggi teatro di una situazione che rasenta l'emergenza. I residenti e i lavoratori della zona lanciano un grido d'allarme da tempo inascoltato: la via è invasa da cattivi odori, rifiuti abbandonati e condizioni di.

