Via libera della Bce all’ops di Mps su Mediobanca

Il via libera della BCE all'OPS di MPS su Mediobanca apre un nuovo capitolo nel panorama finanziario italiano. Dopo l’approvazione scritta, ora si attende la ratifica ufficiale, con il lancio previsto a luglio. Questa operazione potrebbe ridisegnare i confini del settore bancario nazionale, creando opportunità e sfide per gli investitori e le istituzioni coinvolte. Il futuro di MPS e Mediobanca si prepara a scrivere una pagina importante della loro storia.

Il consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea ha dato via libera all’ offerta pubblica di scambio (Ops) di Mps su Mediobanca. Lo riporta la Reuters spiegando che la decisione, avvenuta tramite la procedura scritta, attende ora la ratifica formale da parte del consiglio direttivo della Bce. Successivamente verrà comunicata al Monte dei Paschi di Siena, che dovrebbe lanciare formalmente l’ops a luglio e farla durare diverse settimane, durante le quali gli investitori di Mediobanca potranno offrire le loro azioni. Francoforte non ha commentato ufficialmente l’indiscrezione della Reuters, che cita fonti anonime vicine al dossier. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Via libera della Bce all’ops di Mps su Mediobanca

