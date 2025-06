Via libera al progetto per il potenziamento delle linee flegree | nuova stazione a Torregaveta e asse viario tra Bacoli e Monte di Procida

Un importante passo avanti per il futuro delle linee flegree: con l’approvazione ufficiale, nasce un progetto ambizioso che rivoluzionerà la mobilità locale. La nuova stazione a Torregaveta e l’asse viario tra Bacoli e Monte di Procida promettono di migliorare connettività, sostenibilità e qualità della vita. Questa è una grande opportunità di sviluppo per tutto il territorio, pronto a beneficiare di infrastrutture più moderne e funzionali. Il prossimo capitolo? È tutto da scrivere.

NAPOLI, 24 GIUGNO – Si è concluso con esito positivo l’iter autorizzativo del progetto per il potenziamento delle linee flegree, grazie all’adozione della determinazione conclusiva da parte della conferenza di servizi. Il piano, promosso dall’Ente Autonomo Volturno, prevede l’arretramento della stazione ferroviaria di Torregaveta, la realizzazione di un nuovo asse viario tra Bacoli e Monte di Procida e l’adeguamento delle infrastrutture idrauliche e fognarie. Gli interventi sono stati progettati anche in funzione della viabilità di allontanamento in caso di emergenza vulcanica nei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Via libera al progetto per il potenziamento delle linee flegree: nuova stazione a Torregaveta e asse viario tra Bacoli e Monte di Procida

