via al restyling del tunnel spazi espositivi e comfort

che trasformerà completamente l’accesso principale, garantendo maggiore sicurezza e comfort per tutti. Con questa iniziativa, l’ospedale si prepara a offrire un ambiente più funzionale e accogliente, migliorando l’esperienza di visitatori, pazienti e operatori sanitari. Rimanete aggiornati sui progressi di questo importante restyling che promette di rivoluzionare il volto del nostro presidio sanitario.

Sono scattati ieri i lavori di asfaltatura del piazzale del lotto 1 piano 0 (area ex pronto Soccorso), propedeutici alla realizzazione del nuovo ingresso dell'ospedale. A seguire sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale in quell'area e sono interdetti i varchi di accesso al piano 0 del parcheggio Eliporto. Il tutto, come anticipato, è propedeutico ai lavori di riqualificazione del tunnel di ingresso dell'ospedale: un intervento complessivo da 4 milioni e 350mila euro e sei mesi di durata. In sintesi, sarà realizzata la copertura di quella parte dell'ingresso principale di collegamento fra la portineria e l'attuale tunnel pedonale.

