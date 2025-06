Vi racconto l’effetto domino globale dell’Iran Scrive Sisci

Vi racconto l’effetto domino globale dell’Iran, scritto da Sisci. Quando il Presidente americano Donald Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran, sembra che la guerra in Medio Oriente sia conclusa e gli ayatollah abbiano perso. Ma dietro le apparenze, la regione si prepara a nuove sfide. Israele emerge come grande vincitore, ma a quale prezzo per la stabilità futura? La vera partita è appena iniziata...

Quando il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia l’accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Iran, la guerra in Medio Oriente è ufficialmente finita e gli ayatollah l’hanno persa. Tuttavia, essendo sofisticati e dotati di una complessa struttura di potere in grado di resistere agli urti, vivono per lottare un altro giorno. L’intero equilibrio di potere nella regione si sposterà. Israele è un grande vincitore, ma uno Stato a maggioranza ebraica non può essere “egemone” in una regione a maggioranza musulmana. È più probabile che la Turchia e l’Arabia Saudita giochino un ruolo maggiore. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi racconto l’effetto domino globale dell’Iran. Scrive Sisci

