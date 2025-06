Vertice Nato Trump | Riferimento ad ‘aggressione russa’ in dichiarazione? Devo vedere il testo

Prima di partire per il vertice Nato dell’Aja, Donald Trump ha lasciato i giornalisti con più domande che risposte sull’articolo 5. Il presidente americano, infatti, ha evitato una risposta chiara sulla difesa collettiva in caso di aggressione russa, lasciando intendere che la sua posizione potrebbe variare. Questi commenti sollevano dubbi e tensioni tra gli alleati, mentre il mondo osserva con attenzione. La questione resta aperta, e le implicazioni sono enormi.

Parlando con i giornalisti sull’ Air Force One prima di dirigersi al vertice Nato dell’Aja in Olanda, il presidente americano Donald Trump non ha risposto in modo diretto a una domanda che gli chiedeva se, in caso di attacco armato contro uno degli Alleati, gli Stati Uniti rispetterebbero l’Articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, che stabilisce l’obbligo di difesa reciproca. “ Dipende dalla vostra definizione “, ha detto. “Ci sono numerose definizioni dell’Articolo 5, lo sapete, vero? Ma mi impegno a essere loro amico”. Invitato in seguito a chiarire, Trump ha affermato di essere “ impegnato per la vita e la sicurezza “, ma non ha fornito ulteriori spiegazioni, affermando di non voler entrare nei dettagli a bordo di un aereo. 🔗 Leggi su Lapresse.it