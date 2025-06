Vertice Nato Macron e Merz arrivano in Olanda

Il vertice Nato all’Aja si apre con lo sguardo puntato sulle alleanze europee e sugli obiettivi di difesa condivisi. Macron, Merz e Sanchez rappresentano i leader di un’Europa determinata a rafforzare la propria sicurezza in un contesto geopolitico in continua evoluzione. Tra incontri istituzionali e negoziati strategici, il summit promette di tracciare le linee future di una difesa più flessibile e condivisa, in un momento cruciale per la stabilità continentale. Il programma...

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, sono arrivati all' aeroporto di Schipol, ad Amsterdam, per partecipare al vertice Nato in programma all'Aja. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto flessibilità negli obiettivi di spesa militare dell'Alleanza atlantica senza arrivare al target del 5% del Pil in difesa, che è uno degli obiettivi del summit. Il programma prevede una cena informale martedì sera e una sessione di lavoro mercoledì mattina. I 32 leader dell'Alleanza atlantica, compresa la premier Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump, sono attesi alla cena al Royal Palace.

Macron, Merz e Starmer, l'incontro al vertice Nato - Un incontro storico tra leader europei e britannici si svolge al vertice NATO di Aia: Macron, Merz e Starmer si confrontano su sfide condivise e alleanze strategiche, segnando un momento cruciale per la sicurezza e il futuro dell'Europa.

