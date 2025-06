Vertice Nato il contro-evento all’Aja del M5s Conte | La soluzione del riarmo è un suicidio economico e sociale – Il video

Durante il vertice all’Aja, Giuseppe Conte ha puntato il dito contro il riarmo, definendolo un vero e proprio suicidio economico e sociale. La sua partecipazione alla conferenza “No Rearm, no War” sottolinea l’urgenza di trovare soluzioni pacifiche in un momento cruciale per la sicurezza globale. È fondamentale ascoltare queste voci critiche, perché solo un dialogo aperto può evitare di condurre il mondo verso un futuro di conflitto e distruzione.

«La soluzione del riarmo è un suicidio economico e sociale». Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo all’Aja in occasione della conferenza “No Rearm, no War”, organizzata in concomitanza con il vertice dei leader Nato. La delegazione del pentastellati è arrivata martedì 24 giugno nella città olandese per partecipare all’iniziativa, promossa dal presidente del Movimento 5 stelle, a cui hanno aderito 15 partiti e movimenti provenienti da 11 Paesi europei. Tra i partecipanti anche esponenti di spicco della sinistra continentale e formazioni euroscettiche, come la ministra del Lavoro spagnola e leader di Sumar, Yolanda Díaz, l’ex leader laburista britannico Jeremy Corbyn, il leader del Partito Socialista olandese Jimmy Dijk, Zoe Konstantopoulou (presidente del partito greco Course of Freedom ed ex presidente del Parlamento con Syriza), l’eurodeputata di La France Insoumise Manon Aubry, co-presidente del gruppo The Left all’Europarlamento, e l’europarlamentare italo-tedesco Fabio De Masi, vicino alla formazione di Sahra Wagenknecht. 🔗 Leggi su Open.online

