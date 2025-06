Vertice Nato il contro-evento all’Aja del M5s con 15 partiti europei Conte | La spesa militare al 5% è suicidio politico

In un momento di crescente tensione internazionale, Giuseppe Conte e i 15 partiti europei si schierano contro l’ordine della NATO di aumentare le spese militari al 5% del Pil, definendolo un vero e proprio suicidio politico, economico e sociale. Il vertice all’Aja diventa così il palcoscenico di una forte contestazione, con il Movimento 5 Stelle che organizza una manifestazione a testimonianza del proprio dissenso. Ma quali sono le strategie per affrontare questa sfida?

“Noi riteniamo che questa proposta nei fatti sia un suicidio politico, economico e sociale”. Così dall’Aja il leader M5s Giuseppe Conte condanna l’ordine della Nato agli Stati membri di aumentare al 5% del Pil le spese per la difesa, argomento centrale del vertice dell’alleanza atlantica in programma da martedì a giovedì. Per contestare questo input e il piano di riarmo lanciato dalla Commissione Ue, il Movimento ha organizzato nella città olandese il contro-evento “ No rearm, no war “, a cui hanno aderito 15 partiti e movimeti da 11 Paesi europei: presenti tra gli altri la ministra del Lavoro spagnola Yolanda Díaz, fondatrice del movimento progressista Sumar, e Sahra Wagenknecht, leader della sinistra euroscettica tedesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vertice Nato, il contro-evento all’Aja del M5s con 15 partiti europei. Conte: “La spesa militare al 5% è suicidio politico”

In questa notizia si parla di: vertice - nato - conte - evento

Giuseppe Conte lancia appello contro aumento spese difesa al vertice Nato - Giuseppe Conte si schiera con forza contro l'aumento delle spese di difesa proposto al vertice NATO, lanciando un appello ai leader europei.

Il M5S apre al ritorno del gas russo. Ma Pd e Avs votano contro Oggi Conte all'Aja per l'evento contro il vertice Nato. Intanto gli iscritti ratificano l'addio al tetto dei due mandati @amicoFaralla Vai su X

Il 21 giugno, in contemporanea al vertice Nato all’Aja sul piano di riarmo europeo, scenderemo in piazza a Roma con una grande manifestazione nazionale contro guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo. Continuiamo a mobilitarci per chiedere al Governo Vai su Facebook

Vertice Nato, il contro-evento all’Aja del M5s con 15 partiti europei; L’anti-summit di Conte coi rossobruni. Gelo di Avs: «Mai con Wagenknecht»; Conte ha la memoria corta sugli impegni presi con la NATO.

"No rearm, no war", M5S all’Aia: euroscettici e sinistra conservatrice, ecco chi protesta con Conte - "No rearm, no war", è il titolo dell'evento odierno del M5S all'Aja, in concomitanza del vertice Nato. Segnala repubblica.it

Conte e M5S all’Aja contro il riarmo: “Suicidio politico, non è priorità” - Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riunisce in conferenza all'Aja in Olanda, in concomitanza con il vertice Nato, gli esponenti di alcuni ... Scrive msn.com