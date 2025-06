Vertice Nato Extinction Rebellion tenta di bloccare strada aeroporto

In un gesto di forte denuncia, attivisti di Extinction Rebellion hanno tentato di bloccare una strada strategica vicino all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, nel tentativo di attirare l'attenzione sui temi urgenti come il cambiamento climatico, il genocidio in Palestina e la mancanza di azione della NATO. La risposta rapida delle forze dell'ordine ha impedito il blocco e portato all'arresto dei manifestanti, lasciando aperto il dibattito sulla responsabilitĂ globale. La loro protesta rivela quanto la crisi attuale richieda azioni coraggiose e collettive.

Roma, 24 giu. (askanews) - Attivisti di Extinction Rebellion hanno tentato di bloccare la strada A44 che collega l'aeroporto di Amsterdam Schiphol all'Aja, nel tentativo di ostacolare il vertice NATO. L'intervento della polizia ha impedito ai manifestanti di bloccare la strada; gli attivisti sono stati arrestati. "Siamo qui per protestare contro la NATO e la sua mancanza di azione. La crisi climatica. Il genocidio in Palestina. La NATO è complice di tutte queste cose. Continuano a permettere che queste cose continuino", ha spiegato Sid, musicista. "Oggi è il giorno piĂą secco. Penso negli ultimi 20 anni nei Paesi Bassi, capisce? Voglio dire, se lo guarda, lo vede. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vertice Nato, Extinction Rebellion tenta di bloccare strada aeroporto

