Vertice Nato bilaterale Trump-Zelensky

Il vertice bilaterale tra Trump e Zelensky si svolge in un momento cruciale per la sicurezza europea. Mentre il segretario generale della Nato, Mark Rutte, conferma il forte sostegno a Kiev e condanna gli attacchi russi, il presidente ucraino esprime gratitudine, evidenziando l'importanza di impegni concreti per rafforzare la resistenza di Kiev. In questo scenario, le decisioni prese potrebbero segnare un punto di svolta nella geopolitica continentale.

17.40 Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a L'Aja e ha ribadito il forte sostegno della Nato a Kiev. Rutte ha condannato i recenti attacchi russi contro i civili definendoli inaccettabili e ha sottolineato che la dichiarazione del prossimo vertice Nato includerĂ impegni concreti per Kiev. Il presidente Zelensky ha espresso gratitudine per il sostegno della Nato e ha sottolineato la continua necessitĂ di un aumento degli aiuti militari. Atteso l'incontro tra Trump e Zelensky. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

