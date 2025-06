Vertice Nato all’Aja un’intesa formale ma non di fatto

Nel cuore di un'alleanza in evoluzione, il vertice NATO a New York ha evidenziato una crescente consapevolezza: l’obiettivo del 2% per la difesa, fissato nel 2014, richiede un impegno più concreto. Con l’eccezione della Spagna, gli altri 31 membri concordano che è ora di superare le semplici intese formali e agire con decisione. È il momento di trasformare le parole in azioni concrete per rafforzare la sicurezza collettiva.

Fatta eccezione per la Spagna, gli altri 31 membri dell’Alleanza atlantica concordano che l’obiettivo del 2% per la difesa, stabilito nel 2014, sia ormai insufficiente. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Vertice Nato all’Aja, un’intesa formale ma non di fatto

In questa notizia si parla di: vertice - nato - intesa - formale

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi: «Riportare le parti al tavolo negoziale». Sale l’allerta terrorismo Vai su Facebook

Vertice NATO all’Aia, verso intesa sul 5% per la difesa; Spese militari Nato, la Germania supporta l’obiettivo 5% e rilancia il dialogo Ue-Usa; Ucraina, il caso al vertice della Nato. Nessun invito a Kiev per il veto degli Stati Uniti.

Nato, Trump: intesa con Mosca. E gela gli alleati sul soccorso Usa - Il presidente esclude una censura a Mosca e mette in dubbio la clausola sul sostegno a un paese sotto attacco. Secondo repubblica.it

Nato, la partita di Meloni a vertice L'Aja. Trump in pressing su Europa - La presidente del Consiglio è atterrata nel tardo pomeriggio di ieri ad Amsterdam, accolta dal rappresentante permanente presso il Consiglio Atlantico, Marco Peronaci, e dall'ambasciatore italiano nei ... Da msn.com