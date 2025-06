Vertice Nato all’Aia si incontrano i leader mondiali | le immagini della location

In un’atmosfera di grande attesa, i leader mondiali si incontrano all’NH Aia per il vertice Nato, un evento cruciale che potrebbe ridefinire la sicurezza globale. Tra immagini suggestive della location e tensioni diplomatiche, si discute di un impegno storico in materia di spese militari, con l’obiettivo di rafforzare l’alleanza e affrontare le sfide del futuro. La conferenza promette di essere un momento decisivo per il destino dell’Organizzazione...

I leader mondiali si riuniscono in Olanda per l'inizio di uno storico vertice Nato di due giorni, che potrebbe unire la più grande organizzazione di sicurezza mondiale attorno a un nuovo impegno in materia di spese per la difesa o ampliare le divisioni tra i 32 alleati. Gli Stati membri dovrebbero approvare l'obiettivo di destinare il 5% del proprio prodotto interno lordo alla sicurezza, al fine di poter realizzare i piani dell'alleanza per la difesa dagli attacchi esterni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato all'Aia per una serie di incontri, nonostante la sua assenza al vertice dei leader volto a siglare l'accordo per aumentare la spesa militare.

