Vertice Nato all'Aia, Conte il pacifinto cambia faccia e rilancia l'ovvietà dell'ovvio. Ed è sfida alla sua credibilità. Ancora....

In un panorama politico sempre più complesso, Conte si presenta come il protagonista di un vertice che sembra più spettacolo che confronto reale. Tra promesse di pace e strategie di facciata, il leader M5S rilancia l’ovvietà dell’ovvio, indossando la maschera del pacifista per celare le sue vere intenzioni. Ma quanto questa sceneggiata potrà influenzare il nostro domani? La sfida alla credibilità è aperta, e il vero volto di Conte sta emergendo...

Conte, il pacifinto che porta acqua al mulino dei rossobruni e isola il campo largo rispetto a tutti i partner europei, ma che all'Aia rilancia l'ovvietà dell'ovvio e indossa la maschera del pacifista dopo aver confermato il 2% delle spese militari. Conte, che oggi rilancia a suon di slogan e sceneggiate orchestrate ad arte, il motto del "se vuoi la pace prepara la pace". Il leader M5S tra propaganda e banalità si schiera coreograficamente contro il riarmo, tra euroscettici e rossobruni, e lancia un'altra stilettata all'ami-nemico Pd, scatenando perplessità che aprono a critiche tutt'altro che infondate.

