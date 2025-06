Vertice dell’Aja per Shaheen l’impegno Usa nell’Alleanza rimarrà ferreo

Durante il NATO Public Forum all’Aja, la senatrice Jeanne Shaheen ha ribadito con forza il sostegno incrollabile degli Stati Uniti all’Alleanza Atlantica. Con parole decise, ha sottolineato che l’impegno americano nella NATO è nel nostro interesse e rimarrà saldo, indipendentemente dalle oscillazioni politiche interne. Shaheen ha inoltre richiamato l’attenzione sul ruolo cruciale dell’alleanza per la sicurezza globale, chiudendo con una convinzione: l’unione tra gli alleati è più forte che mai.

Durante il Nato Public Forum all’Aja, la senatrice democratica del Missouri, Jeanne Shaheen, ha confermato senza esitazioni il pieno sostegno del Congresso americano all’Alleanza Atlantica. “Il nostro impegno nella Nato è ferreo, perché è nel nostro interesse”, ha sottolineato. Shaheen ha risposto così alle domande sulle posizioni altalenanti della Casa Bianca, ricordando che l’ambasciatore Usa presso la Nato, Matthew Whitaker, ha riaffermato davanti alla Commissione Esteri del Senato il totale impegno per l’articolo 5, pilastro della difesa collettiva. “Anche i vertici militari riconoscono che la Nato ci rende più sicuri”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vertice dell’Aja, per Shaheen l’impegno Usa nell’Alleanza rimarrà ferreo

In questa notizia si parla di: shaheen - impegno - alleanza - ferreo

