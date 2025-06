Vertenza Ac Boilers nuovo incontro a Roma | Prende forma processo di reindustrializzazione

Il nuovo incontro sulla vertenza AC Boilers a Roma segna un passo importante verso la reindustrializzazione del settore, alimentando speranze e prospettive di rilancio. L’assessora Serena Triggiani ha annunciato esiti promettenti dall’ultima riunione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, coinvolgendo anche la task force regionale per l’Occupazione. Con questo slancio positivo, si apre una strada concreta per il futuro industriale della regione, puntando a tutela e crescita delle imprese locali.

L'assessora alle Crisi industriali, Serena Triggiani ha informato degli esiti positivi del tavolo tenutosi ieri a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cui ha preso parte, tra gli altri, la task force regionale per l'Occupazione (Sepac) con il presidente Leo Caroli.

In questa notizia si parla di: roma - vertenza - boilers - incontro

