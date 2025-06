Veronica Yoko Plebani atleta multitasking | New York è stata la svolta Grazie a una maratona di papà

Veronica Yoko Plebani, atleta multitasking e simbolo di determinazione, ha trovato la sua svolta grazie alla maratona di Pap224 a New York. Dopo aver conquistato l'argento nel triathlon a Parigi 2024, ha scelto di prendersi una meritata pausa, sempre immersa nel mondo dello sport. La sua passione e il suo spirito di sacrificio continuano a ispirare molti, dimostrando che il vero successo nasce dalla dedizione e dalla voglia di superare ogni limite.

Dopo l'argento nel triathlon a Parigi 2024 l'atleta paralimpica ha deciso di prendersi una lunga vacanza. ovviamente all'insegna dello sport.

