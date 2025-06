Vera Rubin mostra l’universo mai visto prima Così saranno svelati i grandi misteri del Cosmo

L'Osservatorio Vera Rubin ha rivoluzionato il nostro sguardo sull’universo, catturando immagini inedite di milioni di stelle e galassie con la più grande fotocamera mai realizzata. Questi scatti aprono nuove prospettive scientifiche, svelando misteri celati come l’Energia Oscura e i segreti più profondi del cosmo. La svolta è arrivata con i primi scatti dell’Osservatorio Vera Rubin – intitolato ...

Milioni di stelle e galassie 'catturate' dalla più grande fotocamera mai costruita al mondo. Immagini inedite che rivelano migliaia di asteroidi mai visti prima e che, non solo fanno sognare gli appassionati del cosmo, ma aprono nuove strade scientifiche per esplorare i misteri dell'Universo e svelare (finalmente) cosa si nasconde nell' Energia Oscura. La svolta è arrivata con i primi scatti dell' Osservatorio Vera Rubin – intitolato all'astronoma statunitense pioniera nello studio della rotazione delle galassie – che, dopo le prime 10 ore di osservazione di prova, ha immortalato scatti straordinari con il potentissimo telescopio riflettore in grado di fotografare l'intera volta celeste notturna dell'emisfero australe visibile dal settentrione del Cile nel corso di un decennio.