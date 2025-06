Venezia val bene un matrimonio E Bezos rinuncia al super yacht

Venezia, con il suo fascino intramontabile e le sue sorprese, si prepara a essere teatro di un matrimonio da favola che ha catturato l’attenzione di tutti. Tra depistaggi, donazioni milionarie e avvistamenti inaspettati, questa celebrazione si trasforma in un vero e proprio evento da ricordare. E mentre Bezos mette da parte il suo super yacht, si svela un intrigante intreccio di eventi che renderà questa storia ancora più indimenticabile.

Venezia, 24 giugno 2025 – Nessun matrimonio è semplice. Quello veneziano di Jeff Bezos con Lauren Sanchez, sparpagliato tra eventi in crescendo da giovedì a sabato, resterà una sfida memorabile alla quale la coppia cerca da mesi di tenere testa con accurati depistaggi e alla fine – messa all’angolo - con donazioni milionarie. Ormai ci siamo. Viene dato per certo anche l’avvistamento di I vanka Trump, che dovrebbe approfittarne per fare tappa alla Ferrari di Maranello, e la presenza della figlia del presidente americano non viene considerato un segnale distensivo in questo momento storico. La Laguna ribolle, la questura fa gli scongiuri, il movimento No Bezos accarezza l’idea di bloccare fisicamente almeno uno degli appuntamenti in programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezia val bene un matrimonio. E Bezos rinuncia al super yacht

In questa notizia si parla di: venezia - matrimonio - bezos - bene

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

Bezos, Venezia si divide sul matrimonio dell'anno: «I milionari? Bene per Venezia ma male per i veneziani» Vai su X

A Venezia un gruppo di attivisti di Greenpeace ha srotolato uno striscione in Piazza San Marco per chiedere al miliardario Jeff Bezos, che celebrerà il suo matrimonio in città, di pagare più tasse. "Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più t Vai su Facebook

Bezos, Venezia si divide sul matrimonio dell'anno: «I milionari? Bene per Venezia ma male per i veneziani»; Jeff Bezos si sposa a Venezia: perché questo matrimonio non s’ha da fare; Venezia, il matrimonio di Jeff Bezos da 30 milioni attira curiosi e polemiche.

Bezos, Venezia si divide sul matrimonio dell'anno: «I milionari? Bene per Venezia ma male per i veneziani» - La città si divide sul matrimonio dell'anno: c'è chi non trova più un posto dal parrucchiere e chi invece trova un taxi libero ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it

Venezia val bene una mancia - Le proteste veneziane contro le nozze imperiali di Jeff Bezos, che per festeggiare con gli amici ha noleggiato mezza città, saranno magari velleitarie, o ingenue, o troppo “no tutto” e quello che vole ... Lo riporta informazione.it