Venezia obiettivo sensibile dopo l' attacco Usa all' Iran | stretta dei controlli in Ghetto

Venezia, città simbolo di bellezza e cultura, si prepara a rafforzare i controlli nel ghetto e nelle zone strategiche, in risposta all’attacco degli Stati Uniti all’Iran. La sicurezza diventa prioritaria per garantire tranquillità ai visitatori e ai residenti, mantenendo viva l’incantevole atmosfera della città. Una mossa che sottolinea quanto Venezia sia sensibile alle tensioni internazionali, rafforzando l’impegno per proteggere il suo patrimonio e la sua comunità.

VENEZIA - Anche Venezia rientra tra gli obiettivi sensibili dopo l?attacco di domenica notte degli Stati Uniti all?Iran. Quindi non solo misure di allerta rafforzata per la base americana. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Venezia obiettivo sensibile dopo l'attacco Usa all'Iran: stretta dei controlli in Ghetto

