Venezia Jazz Festival in concerto alle Sale Apollinee il duo Miramari

Preparati a lasciarti trasportare in un mondo di suoni unici e innovativi: il duo Miramari apre la XVII edizione del Venezia Jazz Festival alle Sale Apollinee, offrendo un viaggio attraverso elettronica visionaria, jazz sperimentale e polifonie vocali. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica d’avanguardia, che promette emozioni intense e scoperte sonore sorprendenti. Non perdere questa straordinaria esperienza nel cuore della laguna!

È un viaggio tra elettronica visionaria, jazz sperimentale e polifonie vocali quello proposto dalla XVII edizione del Venezia Jazz Festival, la rassegna firmata da Veneto Jazz che, fino ad agosto, porterà in laguna e nel territorio metropolitano un ricco programma di concerti con ospiti.

