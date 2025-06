Vendono online le password per accedere alle telecamere di case e palestre | condannati 5 informatici

Brividi e preoccupazione scuotono il mondo digitale: cinque informatici sono stati condannati per aver venduto online credenziali di accesso a telecamere di case e palestre, mettendo a rischio la privacy di migliaia di persone. Un caso che riaccende il dibattito sulla sicurezza online e la tutela dei dati personali. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda inquietante e le implicazioni per tutti noi. Continua a leggere.

Cinque informatici di grandi aziende sono stati condannati dal Tribunale di Milano da 3 anni e 6 mesi fino a 2 anni e 6 mesi. Il gruppo avrebbe venduto online migliaia di credenziali di accesso alle telecamere di case e di strutture private. 🔗 Leggi su Fanpage.it

