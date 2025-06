Vela d’epoca torna il Trofeo Principato di Monaco nella laguna di Venezia ecco tutte le barche in regata

La magia delle vele d’epoca torna a incantare Venezia con la XII edizione del Trofeo Principato di Monaco, in programma dal 28 al 29 giugno 2025. Le imbarcazioni storiche, ospitate nell’Arsenale, sfileranno tra le acque della laguna, offrendo uno spettacolo unico di charme e eleganza. Un evento imperdibile per gli amanti del mare e della storia nautica: ecco tutte le barche in regata e le emozioni che ci aspettano.

(Adnkronos) – La XII edizione del Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL BNP Paribas Wealth Management Aon Special Award a Venezia si svolgerà dal 28 al 29 giugno 2025 presso la città lagunare. Le imbarcazioni partecipanti saranno ospitate presso le banchine all’interno dell’Arsenale di Venezia, dove potranno essere ammirate e fotografate. L’evento è promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia con la direzione sportiva di Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia, organizzatore della manifestazione in collaborazione con il Circolo Velico PortodiMare, Salone Nautico Venezia, Vela Spa. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: venezia - principato - monaco - epoca

F1, GP Monaco 2025: risultati e classifica FP2. Leclerc super nel Principato, 3° Hamilton dietro a Piastri. Antonelli in top-10 - Ecco l'introduzione richiesta: Si apre il secondo giorno di prove libere del GP di Monaco 2025, ottavo appuntamento del Mondiale di F1.

? È stata presentata questa mattina presso Ca' Farsetti la XII edizione del Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna! Le vele d’epoca, protagoniste di questa importante manifestazione, saranno ormeggiate all’Arsenale di Venezia, simbolo pe Vai su Facebook

Venezia – Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna- 25 e 26 giugno; Vela d'epoca, torna il Trofeo Principato di Monaco nella laguna di Venezia, ecco tutte le barche in regata; La vela d’epoca torna a Venezia per il Trofeo Principato di Monaco.

Vela d'epoca, torna il Trofeo Principato di Monaco nella laguna di Venezia, ecco tutte le barche in regata - La XII edizione del Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna Coppa BNL BNP Paribas Wealth Management Aon Special Award a Venezia si svolgerà dal 28 al 29 giugno 2025 presso ... Secondo msn.com

Le vele d’epoca a Venezia, al via il XII Trofeo Principato di Monaco - Sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 si svolgerà a Venezia la XII edizione del Trofeo Principato di Monaco, promosso dal Consolato Onorario di Monaco a Venezia con la direzione sportiva dello Yacht ... Scrive nauticareport.it