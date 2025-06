Vejano rovente come la Death Valley | il termometro segna 56 gradi

sorprendere e mettere alla prova anche i più coraggiosi. Con temperature che sfiorano i 56 gradi, Vejano si afferma come una delle località più calde al mondo, dimostrando che la Tuscia può competere con le regioni desertiche più estreme. Un vero spettacolo di resilienza e natura, capace di lasciare senza fiato!

La Death Valley in California? Il deserto libico? Niente di tutto questo, la Tuscia può competere senza problemi con le temperature più alte del pianeta o per lo meno è quello che è accaduto in questi giorni a Vejano. Il borgo ha fatto registrare infatti valori davvero impressionanti, capaci di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Vejano rovente come la Death Valley: il termometro segna 56 gradi

