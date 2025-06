Vede tre ladri in casa prende il fucile e spara | ora è indagato

Una notte di tensione a Centola, dove un proprietario ha reagito all'intrusione dei ladri sparando, lasciando uno dei malviventi ferito e ora sotto indagine. La vicenda solleva questioni importanti sulla legittima difesa e sulla gestione dei conflitti in casa. Mentre la comunità si interroga su cosa sia accaduto realmente, l'indagine prosegue tra accuse e ipotesi. La vicenda è un richiamo alla complessità della giustizia e alla tutela della sicurezza domestica.

Il proprietario di casa e il ladro rimasto ferito, colpito con un proiettile al torace e alla spalla e ancora oggi ricoverato in ospedale: sono due gli indagati per il tentato furto con sparatoria avvenuto domenica sera (22 giugno) in un'abitazione della frazione Foria di Centola, comune. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Vede tre ladri in casa, prende il fucile e spara: ora √® indagato

In questa notizia si parla di: casa - vede - ladri - prende

Raffica di furti a Cordenons: l'aviere americano vede sul telefonino in diretta i ladri in casa sua, mentre lui è in vacanza - A Cordenons, tre furti in via Tramit venerdì sera, una zona già frequentemente bersaglio. Un aviere americano in vacanza ha assistito in diretta tramite il telefonino all’intrusione dei ladri nella sua casa.

Sorprende tre ladri in casa e li prende a fucilate, uno è grave Vai su Facebook

Vede tre ladri in casa, prende il fucile e spara: ora è indagato; Sorprende tre ladri in casa e li prende a fucilate, uno è grave: cosa rischia ora; Banda di ladri prende di mira le case.

Sorprende tre ladri in casa e li prende a fucilate, uno è grave: cosa rischia ora - Grave uno dei malviventi lasciato sul posto da altri due ladri in fuga: un altro bandito sarebbe ferito ... Si legge su today.it

Notte di terrore in villa: vede i ladri e prende la pistola, aggredito dai tre banditi - Si è svegliato quando i ladri si sono introdotti in casa sua facendo scattare l'allarme, così ha preso la sua pistola, regolarmente detenuta, ma è stato aggredito e ... Segnala lanazione.it