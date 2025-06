Ve lo dico così vi preparate Filippo Bisciglia l’annuncio sorprende il pubblico di Temptation Island

Filippo Bisciglia, volto amato di Temptation Island, torna a sorprendere i fan con rivelazioni esclusive nell'intervista su Tv Sorrisi e Canzoni. Con il suo stile autentico e coinvolgente, l’host ha svelato dettagli intriganti sull’imminente stagione, che promette emozioni forti e colpi di scena imperdibili. Il pubblico...

Filippo Bisciglia ha rotto il silenzio, rilasciando un'intervista sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Le sue dichiarazioni non potevano che essere incentrate sull'imminente inizio di Temptation Island, la cui prima puntata andrĂ in onda giovedì 3 luglio ovviamente in prima serata su Canale 5. E Filippo Bisciglia ha subito voluto mettere delle cose in chiaro, svelando cosa i telespettatori devono aspettarsi da Temptation Island. Il pubblico non vede l'ora di assistere a ciò che accadrĂ , ma un primo antipasto lo abbiamo giĂ avuto grazie al conduttore.