Vavassori Amundi | Previdenza complementare sottoscritta da 37% lavoratori

Solo il 37% dei lavoratori dipendenti in Italia ha sottoscritto una forma di previdenza complementare, lasciando un vasto potenziale ancora inesplorato, soprattutto tra i giovani. Nadia Vavassori di Amundi sottolinea come questa soluzione rappresenti una risorsa chiave per rafforzare il futuro pensionistico di molte persone. È essenziale promuovere una maggiore consapevolezza e diffusione di queste forme previdenziali, affinché possano diventare un pilastro stabile del benessere a lungo termine.

(Adnkronos) – "I lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto la previdenza complementare sono soltanto il 37% della forza lavoro italiana, è ancora un settore di nicchia purtroppo e non sufficientemente diffuso tra i giovani che sicuramente saranno coloro che ne avranno più bisogno per sostenere l'integrazione alla pensione pubblica". Così Nadia Vavassori, responsabile fondi pensione aperti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: previdenza - complementare - lavoratori - vavassori

La storia di Salvatore Carnevale e la sua lotta per i diritti dei lavoratori al centro di una pièce teatrale - Arezzo, 13 maggio 2025 – A settant'anni dall'assassinio di Salvatore Carnevale, simbolo delle lotte per i diritti dei lavoratori, la pièce teatrale "Non era santo ma i miracoli faceva – Salvatore Carnevale" rivive le sue battaglie.

Vavassori (Amundi): Previdenza complementare sottoscritta da 37% lavoratori; Vavassori (Amundi): Previdenza complementare sottoscritta da 37% lavoratori; Vavassori (Amundi): Previdenza complementare sottoscritta da 37% lavoratori.

Vavassori (Amundi): "Previdenza complementare sottoscritta da 37% lavoratori" - "I lavoratori dipendenti che hanno sottoscritto la previdenza complementare sono soltanto il 37% della forza lavoro italiana, è ancora un settore di nicchia purtroppo e non sufficientemente diffuso tr ... Riporta msn.com

Relazione annuale COVIP: si consolida la previdenza complementare, si conferma il gender gap e crescono i giovani - I dati della Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP nel 2024: le risorse dei fondi pensione e casse di previdenza alla fine del 2024 sono rispettivamente pari a circa ... Secondo ilmessaggero.it