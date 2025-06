Vasto incendio a Cattolica fiamme all’ex hotel Hawaii Non aprite le finestre e non accendete i condizionatori

Un vasto incendio ha sconvolto questa mattina Cattolica, con una colonna di fumo densa e fiamme visibili a lungo raggio. Le fiamme hanno preso piede nell'ex hotel Hawaii, mettendo in allerta l'intera comunità di via Venezia e zone limitrofe. È fondamentale seguire le autorità : non aprite le finestre e non accendete i condizionatori, per evitare rischi. La città si stringe attorno alle persone coinvolte in questa tragedia, mentre le operazioni di spegnimento continuano senza sosta.

Cattolica, 24 giugno 2025 - E' stata una densa colonna di fumo e i bagliori bollenti delle fiamme che l'hanno sprigionata a svegliare questa mattina gli abitanti di via Venezia e limitrofe a Cattolica. Lì dove intorno alle 7.40 un vasto incendio è scaturito all'interno dell' ex hotel Hawaii, di proprietà di una anziana coppia del posto che, al momento del rogo, si trovava all'interno dell'albergo prima di riuscire a fuggire appena in tempo per evitare il peggio. La struttura ricettiva al momento dell'incendio è risultata completamente vuota in tutti i cinque piani di cui è composta, anche perché come è emerso l'albergo non era più attivo da anni e all'interno vivevano i soli proprietari, un 86enne e una 78enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasto incendio a Cattolica, fiamme all’ex hotel Hawaii. “Non aprite le finestre e non accendete i condizionatori”

