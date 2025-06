Variazione di bilancio da 8,5 milioni di euro | lavori per Banca d' Italia e manutenzioni per il Francioni

Una recente variazione di bilancio da oltre 8,5 milioni di euro approvata dalla commissione Bilancio del Comune di Latina apre nuove prospettive di sviluppo. Tra le voci salienti, spiccano investimenti per lavori presso la Banca d’Italia e manutenzioni al Fratelli Bandiera. Un'importante somma sarà destinata anche alla ristrutturazione di un edificio strategico, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare servizi e infrastrutture, con un impatto positivo sulla comunità .

Una variazione di bilancio da oltre 8,5 milioni di euro. È quella approvata dalla commissione Bilancio del Comune di Latina, in cui spiccano diverse voci. Tra le piĂč rilevanti, appare uno stanziamento di oltre 650mila euro che occorreranno per la ristrutturazione della porzione dell’edificio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Variazione di bilancio da 8,5 milioni di euro: lavori per Banca d'Italia e manutenzioni per il Francioni

