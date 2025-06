Varese e Gallarate candidate a Capitale italiana dell' arte contemporanea 2027

Varese e Gallarate si contendono il prestigioso titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027, con un progetto innovativo chiamato ‘Oltre il giardino. Traiettorie armoniche tra arte, industria e paesaggio’. Un percorso che trasforma luoghi storici e spazi sconosciuti, creando un dialogo tra creatività, tradizione e modernità. Un’occasione unica per riscoprire il cuore culturale di queste città e proiettarsi verso un futuro in cui l’arte abbraccia ogni angolo del territorio.

