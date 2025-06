Varato il bando per Il Cavaliere Giallo | il concorso per la scrittura cinematografica

Il Premio ‘Il Cavaliere Giallo’ di Bergamo torna con la sua nona edizione, offrendo a giovani talenti una piattaforma unica per esprimersi nel mondo del cinema. Se hai meno di 36 anni e una passione per il giallo, il thriller o il noir, questa è la tua occasione per emergere. C’è tempo fino al 15 ottobre per inviare le tue sceneggiature inedite: per l’opera vincitrice, una grande opportunità di visibilità e riconoscimento nel panorama cinematografico italiano.

Bergamo. Continua a crescere il Premio ‘Il Cavaliere Giallo’ di Bergamo, che vuole supportare giovani autrici e autori di scrittura per il cinema: sono aperte le iscrizioni per la nona edizione. C’è tempo fino al 15 ottobre per scrivere sceneggiature inedite di genere giallo, thriller, poliziesco e noir, realizzate da under 36: sono ammessi lavori della lunghezza massima di 20mila battute (circa 15 minuti di film). Per l’opera vincitrice è previsto un Premio in denaro di 800 euro e per le tre finaliste una messa in scena teatrale nella serata di premiazione, il 13 dicembre al Teatro Sant’Andrea nel suggestivo centro storico di Bergamo (via Porta Dipinta in Città Alta). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Varato il bando per “Il Cavaliere Giallo”: il concorso per la scrittura cinematografica

In questa notizia si parla di: giallo - cavaliere - scrittura - varato

Il Cavaliere dei Sette Regni: Posticipata l'uscita del nuovo spin-off de Il Trono di Spade - L'attesa per "Il Cavaliere dei Sette Regni", il nuovo spinoff de "Il Trono di Spade", si allunga. Inizialmente previsto per questo autunno, il lancio della serie è stato posticipato.

Varato il bando per “Il Cavaliere Giallo”: il concorso per la scrittura cinematografica.

Il Cavaliere giallo: 15 anni e nuovo direttivo - È questa la parola d’ordine che guiderà nei prossimi anni l’associazione bergamasca “Il Cavaliere giallo – Amici delle Arti”, che quest’anno festeggia il 15. Secondo bergamonews.it

Assegnato il premio “Il Cavaliere Giallo” per la migliore sceneggiatura al cortometraggio “Ti voglio bene” - Davide Procopio e Matheo Heredia Gambetta con “Ti voglio bene” vincono il premio “Il Cavaliere Giallo”, concorso ... Segnala bergamonews.it