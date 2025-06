Vanja obiettivo per la porta | Ngonge può essere la chiave per convincere il Torino

Nel calciomercato, ogni mossa può fare la differenza: Ngonge potrebbe rappresentare l’elemento decisivo per convincere il Torino, aprendo nuove possibilità per il Napoli di rafforzare la sua porta. La sfida tra club e giocatori si fa sempre più intensa, e la strategia di mercato si arricchisce di opportunità sorprendenti. Rimanete con noi per scoprire come questa operazione potrebbe rivoluzionare il destino delle squadre coinvolte.

Il Napoli non molla la pista che porta a Vanja Milinkovic-Savic. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Vanja obiettivo per la porta: Ngonge può essere la chiave per convincere il Torino

In questa notizia si parla di: vanja - porta - obiettivo - ngonge

Napoli, che intreccio per la porta: Caprile pedina di scambio? Chi è l’obiettivo - Napoli si appresta a vivere un affascinante intreccio di mercato per la propria porta. Con Caprile come pedina di scambio, gli azzurri mirano a un obiettivo cruciale per l'estate.

TORO, DUDA OBIETTIVO IMPOSSIBILE, HA RIFIUTATO IL TRABZONSPOR E CHIEDE CIFRE NOTEVOLISSIME!!! Ondrej Duda ha rifiutato la corte del Trabzonspor. Il trentenne slovacco è in scadenza con il Verona e avrebbe richiesto ai turchi un ingaggio r Vai su Facebook

SKY – NAPOLI, MILINKOVIC-SAVIC OBIETTIVO PER LA PORTA: SI TRATTA COL TORINO. MA C'È UNA CLAUSOLA; Calciomercato Napoli News/ Contatti col Torino per un portiere e due punte, Ndoye più vicino (20 giugno 2025); Calciomercato Napoli, Milinkovic Savic obiettivo numero uno della porta azzurra. La situazione attuale.

Torino, Milinkovic-Savic al Napoli e Ngonge in granata? A che punto è la trattativa di mercato - Vediamo a che punto è e cosa filtra sulla trattativa di calciomercato Ormai non ci sono più dubbi: l’asse più ‘caldo’ del calc ... calcionews24.com scrive

Napoli-Vanja: possibile inserimento di Ngonge nella trattativa, la situazione - Savic, 28 anni, numero uno del Torino, nazionale serbo, da statistiche uno dei migliori portieri dell’ultimo campionato. Come scrive ilnapolionline.com