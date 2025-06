Valmontone rissa a colpi di cacciavite e bottiglie di vetro Arrestati tre stranieri

Una notte di pura follia a Valmontone: tre stranieri coinvolti in una violenta rissa tra cacciaviti e bottiglie di vetro, scatenando il panico nel centro cittadino. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio, scoprendo un episodio che scuote la tranquillità del paese. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e serenità ai cittadini.

Botte da orbi in mezzo alla strada con cacciaviti e bottiglie di vetro. In tre fanno scattare una rissa in pieno centro a Valmontone e vengono arrestati dai carabinieri. La scorsa notte, a Valmontone, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai Carabinieri di Montelanico e.

