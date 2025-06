Valle Telesina il Comitato Palestina Libera contro la guerra in Medio Oriente

In un contesto segnato da tensioni e conflitti crescenti, il Comitato Palestina Libera della Valle Telesina lancia un messaggio forte e chiaro: contro la brutalità e la sopraffazione che insanguinano il Medio Oriente, scende in campo con una campagna di boicottaggio dei prodotti israeliani. Un gesto di solidarietà e resistenza che invita tutti a riflettere e agire per un futuro di pace e giustizia. È il momento di sostenere questa battaglia, perché ogni voce conta.

Comunicato Stampa Il comitato annuncia una campagna di boicottaggio contro i prodotti israeliani "Assistiamo sgomenti alla sopraffazione e alla brutalità che si impossessano del Medio Oriente e del mondo". Così scrive il Comitato Palestina Libera della Valle telesina: L'attacco all'Iran .

