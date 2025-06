Valentin Carboni | il gol al Mondiale per Club con l’Inter e il suo percorso con la nazionale argentina Cosa dicono in patria del gioiello nerazzurro

Valentin Carboni, il talento emergente dell’Inter, ha catalizzato l’attenzione internazionale con il suo gol decisivo al Mondiale per Club contro l’Urawa Red Diamonds. In patria, in Argentina, il gioiello nerazzurro è ormai un simbolo di speranza e orgoglio, con i media che celebrano la sua crescita e il suo potenziale. La sua storia sta solo iniziando, e il futuro promette grandi traguardi.

Valentin Carboni, l’Inter e la situazione intorno al Mondiale per Club. Vera e propria rivelazione nerazzurra Il gol al 92° minuto contro l’Urawa Red Diamonds ha fatto il giro del mondo, ma è in Argentina che ha avuto l’eco più forte. La rete che ha regalato all’Inter la prima, soffertissima vittoria nel Mondiale per Club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Valentin Carboni: il gol al Mondiale per Club con l’Inter e il suo percorso con la nazionale argentina. Cosa dicono in patria del gioiello nerazzurro

In questa notizia si parla di: valentin - carboni - mondiale - club

Chivu Inter, può cambiare il destino di Carboni e Esposito: Mondiale per Club decisivo, cosa può succedere - Il Mondiale per Club si prospetta come un crocevia decisivo per il destino di Carboni e Esposito, con Chivu pronto a fare scelte cruciali che potrebbero plasmare il loro futuro all'Inter.

Il Mondiale per Club sarà decisivo per il futuro prossimo di Valentin Carboni, quindi per la permanenza o meno all'Inter. Vai su X

Il Mondiale per Club sarà decisivo per il futuro prossimo di Valentin Carboni, quindi per la permanenza o meno all'Inter. Vai su Facebook

Carboni-Inter, addio o permanenza: cosa accadrà con Chivu; La rivincita di Valentin Carboni: torna dopo otto mesi e regala all’Inter il primo successo nel Mondiale per Club; Il ritorno di Carboni: Tanta emozione, un premio dopo tante difficoltà.

Mondiale per Club, Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: Valentin Carboni regala la prima vittoria a Chivu - L'argentino ha completato la rimonta nerazzurra in pieno recupero dopo il pareggio di Lautaro. Da msn.com

Mondiale per Club: Inter-Urawa 2-1, nerazzurri primi nel girone - La squadra del neo mister Chivu vince in rimonta e fa un passo deciso verso gli ottavi di finale del Mondiale per Club ... Scrive msn.com