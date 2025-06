Val d’Aneva strada disastrata Slalom dei residenti tra le frane

La strada provinciale Val d’Aneva, un affascinante collegamento tra Vergato e Castel d’Aiano, è ormai teatro di un vero e proprio slalom tra frane e dissesti. La situazione critica del tratto, segnalata dalla consulta di Labante, chiede con urgenza interventi concreti per garantire sicurezza e mobilità ai residenti. È arrivato il momento che le autorità intervengano per restituire decoro e funzionalità a questa arteria fondamentale.

Il dissesto della strada provinciale Val d' Aneva, Sp 68, continua a far discutere. All'inizio di giugno la consulta di Labante ha scritto alla Città metropolitana per sollecitare gli interventi di ripristino lungo il tracciato che collega Vergato a Castel d' Aiano. "Oltre alle due frane – si legge nel testo della lettera inviata al settore viabilità – che costringono al senso unico alternato, è l'intero tratto a versare in cattive condizioni: la pavimentazione cede in diversi punti, anche a causa della posa della fibra ottica. Il tracciato è interdetto al traffico pesante, autobus e mezzi di raccolta rifiuti compresi.

