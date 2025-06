Vaccino anti-Covid e donne incinte quali effetti? Buonguerrieri FdI | Gli italiani hanno diritto di sapere

La sicurezza del vaccino anti Covid per le donne incinte è un tema di grande rilevanza e preoccupazione. Nuove evidenze suggeriscono che il rischio di perdite fetali potrebbe essere superiore alle aspettative, sollevando interrogativi fondamentali sulla protezione delle future mamme. È fondamentale che gli italiani siano correttamente informati sui potenziali effetti di questa vaccinazione, affinché possano fare scelte consapevoli per sé e per i propri bambini. La trasparenza è il primo passo verso una vera tutela della salute pubblica.

Arrivano ulteriori prove sulla pericolosità del vaccino contro il covid per le donne incinte. Secondo uno studio pubblicato sulla piattaforma medRxiv risulta che il numero di feti persi in epoca pandemica è stato maggiore delle aspettative con 13 casi ogni 100 gravidanze rispetto alle 9 previste. Lo studio, di cui dà conto il quotidiano La Verità, è stato condotto utilizzando dati provenienti dalla seconda organizzazione sanitaria più grande d’Israele, il Maccabi healthcare services (Mhs) e ha preso in considerazione 226.395 gestazioni tra il 1° marzo 2016 e il 28 febbraio 2022. In quest’arco temporale si è visto che le donne incinte che avevano ricevuto una dose di vaccino mRna tra l’ottava e la tredicesima settimana di gestazione tra il primo marzo 2020 e il 28 febbraio 2022 avevano subìto maggiori aborti spontanei: circa 3. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vaccino anti-Covid e donne incinte, quali effetti? Buonguerrieri (FdI): “Gli italiani hanno diritto di sapere”

Wsj: governo Usa smetterà di consigliare il vaccino Covid a donne incinte e bambini - Il governo statunitense sta per rivedere le sue linee guida sul vaccino anti-Covid, interrompendo le raccomandazioni per donne in gravidanza e bambini.

KENNEDY: "DA OGGI IL VACCINO COVID NON È PIÙ RACCOMANDATO PER LE DONNE INCINTE E I BAMBINI" Nei soggetti in salute i rischi superano i benefici. Finalmente una promessa mantenuta, anche se ormai ... E in Italia quando si sveglia Vai su X

Robert Kennedy Jr ha cambiato idea: il segretario alla Sanità americana ha annunciato ai Cdc, i Centers for Disease Control and Prevention, l’agenzia federale che si occupa di emergenza e prevenzione, che non raccomanderà più alle donne in gravidanza e Vai su Facebook

Vaccino Covid, Oms: «No dosi Moderna a donne incinte, rinvio per chi è stato contagiato in ultimi 6 mesi» - 19 alle donne incinte, a meno che i benefici dell'immunizzazione non superino i potenziali rischi, come per le operatrici sanitarie, più esposte ... Si legge su ilmessaggero.it

